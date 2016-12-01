Президент Азербайджана наградил работников сферы связи и информационных технологий - СПИСОК

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников сферы связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в области связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике награждаются следующие лица:

медалью "Терегги"

Абыев Самед Микаил оглу

Алиев Эльхан Али оглу

Алиев Узеир Ариф оглу

Амиров Шакир Шахаб оглу

Гусейнов Арастун Асад оглу

Гусейнов Мурад Гусейн оглу

Исмайлов Ширзад Исмаил оглу

Максудов Ариф Максуд оглу

Мусаев Джамал Мухтар оглу

Мустафаев Гасан Кямиль оглу

Мюшаев Али Осман оглу

Салехов Вагиф Ибрагим оглу

Тагиев Рази Мусарза оглу

Юсубов Паша Джамаледдин оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Мамедов Бахтияр Нариман оглу

Мамедов Эльчин Тофиг оглу

Рустамов Гейдар Мурват оглу.

Другим распоряжением главы государства за плодотворную деятельность в области связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике почетное звание "Заслуженный инженер" присваивается следующим лицам:

Джебраилову Мураду Вахаб оглу

Гаджиеву Габилю Гаджи оглу

Гусейнову Рафаилу Джафар оглу

Галаеву Новрузу Захир оглу

Годжаеву Эльбрусу Султан оглу

Мирзоеву Ягубу Мухаммадия оглу.