Президент АБР: Цифровизация позволит повысить устойчивость к будущим кризисам

Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан одобрили новые долгосрочные стратегии по продвижению цифровизации и укреплению систем здравоохранения посредством региона

Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан одобрили новые долгосрочные стратегии по продвижению цифровизации и укреплению систем здравоохранения посредством регионального сотрудничества в рамках CAREC.

Как передает Report, одобрение состоялось во время виртуального заседания на тему «Связь, сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху» в ходе проведенной сегодня 20-й Министерской конференции Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Участники конференции подтвердили, что скоординированный ответ на вызовы общественного здравоохранения и более тесное региональное сотрудничество, обеспечиваемое цифровизацией, имеют решающее значение для восстановления после пандемии COVID-19.

«По мере того, как мы переходим от пандемии к новой норме, отмеченной возобновлением глобализации, мы должны работать над укреплением регионального сотрудничества за счет цифровизации, – сказал президент Азиатскогог банка развития (АБР) Масацугу Асакава в своем программном выступлении. - Это позволит нам повысить устойчивость к будущим кризисам, восстановить торговлю и стать более сильными, более связанными и более инклюзивными – и Программа CAREC будет играть важную роль в обеспечении этого».

Как отмечает АБР, цифровая стратегия CAREC 2030 будет стимулировать инвестиции в цифровую инфраструктуру в регионе, где около половины населения остается без доступа в интернет. Стратегия направлена на развитие цифровых навыков для создания рабочих мест, в том числе для женщин и уязвимых групп населения, расширение деловых возможностей, особенно в электронной коммерции, и создание совместимых цифровых платформ.

Стратегия CAREC по здравоохранению до 2030 года направлена на повышение потенциала стран-членов по реагированию на угрозы общественному здоровью посредством эффективных систем надзора и обеспечения наличия достаточной лабораторной инфраструктуры. Она стремится создать надежные механизмы регулирования и закупок, чтобы обеспечить наличие достаточного количества медицинских материалов для удовлетворения резкого роста спроса. В ней также описаны действия по улучшению медицинского обслуживания мигрантов, приграничных сообществ и уязвимых групп.

Конференция, принимающей стороной которой являлось правительство Азербайджана, проходила под сопредседательством министра экономики Микаила Джаббарова и вице-президента АБР Шиксин Чена. В мероприятии приняли участие министры и высокопоставленные официальные лица из стран-членов CAREC, а также представители партнеров по развитию.