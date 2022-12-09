Презентована почтовая марка в связи с 30-летием азербайджано-грузинских связей

ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представили почтовую марку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представили почтовую марку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на почтовой марке, выпущенной при содействии министерств иностранных дел двух стран, написано "азербайджано-грузинские связи – 30 лет" и изображены государственные флаги обеих государств. Кроме того, на марке изображены исторический памятник Азербайджана мечеть Мухаммеда и памятник выдающейся поэтессы Хуршудбану Натаван, а также образец грузинской архитектуры монастырь Джвари и статуя "Мать Картли" ("Мать Грузии").

Указанный продукт филателии изготовлен в виде небольшого листа из 8 марок. Кроме того, были представлены 200 конвертов первого дня.