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Презентована почтовая марка в связи с 30-летием азербайджано-грузинских связей

Презентована почтовая марка в связи с 30-летием азербайджано-грузинских связей ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представили почтовую марку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.
ИКТ
9 декабря 2022 г. 10:31
Презентована почтовая марка в связи с 30-летием азербайджано-грузинских связей

ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представили почтовую марку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на почтовой марке, выпущенной при содействии министерств иностранных дел двух стран, написано "азербайджано-грузинские связи – 30 лет" и изображены государственные флаги обеих государств. Кроме того, на марке изображены исторический памятник Азербайджана мечеть Мухаммеда и памятник выдающейся поэтессы Хуршудбану Натаван, а также образец грузинской архитектуры монастырь Джвари и статуя "Мать Картли" ("Мать Грузии").

Указанный продукт филателии изготовлен в виде небольшого листа из 8 марок. Кроме того, были представлены 200 конвертов первого дня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin 30 illiyinə poçt bloku təqdim olunub

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