Презентация социальной сети международного масштаба, приглашающей к реальному общению, началась с Азербайджана - ФОТО

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанской дипломатической академии (АДА) организована презентация международного проекта Onbranch, который стартует в Азербайджане.

Как сообщает Report, эта платформа представляет собой веб-сайт и мобильное приложение (application) и открывает новые возможности как для бизнесменов и субъектов общественной деятельности, так и отдельных пользователей.

Консультант по стратегическому развитию проекта Эмиль Меджидов на церемонии открытия мероприятия, коснувшись развития сферы высоких информационных технологий десятилетней давности, отметил, что общественные сети значительно изменили мир. "Теперь все зависит от стремительно развивающихся технологий. Считаю, что Onbranch является новым поколением общественной сети. Возможно, это звучит очень амбициозно. Но я говорю это без страха. Я не являюсь автором проекта. Основная часть работы падает на команду. Я говорю вам как свидетель", - сказал Э.Меджидов.

Учредитель проекта Эльчин Аскеров в своем выступлении отметил, что основной целью создания платформы для социального обмена Onbranch является объединение людей, находящихся в едином пространстве.

"Мы предпочитаем реальную жизнь. То есть, если вы не активны в реальной жизни, вы не сможете быть активны и в Onbranch. Мы порой упускаем часть реальности из-за разнообразия жизни. Конечно, никто не хочет упустить какую-либо возможность. Нельзя покорить время, но можно получить от него как можно больше. Именно для достижения этой цели Onbranch готов стать вашим виртуальным помощником, в то же время не отрывающим вас от реальной жизни. Платформа может стать средством общения для окружающих людей. Идея создания Onbranch всегда существовала, однако процесс разработки технологии, а также выполнения технической задачи начат в ноябре 2015 года", - сказал Эльчин Аскеров.

Отмечая преимущества Onbranch, Э.Аскеров подчеркнул, что этот уникальный проект не имеет аналогов в мире: "Другим преимуществом приложения является возможность видеть реальные координаты людей в реальном месте с целью налаживания с ними контакта, оказавшись в каком-либо пространстве. К примеру, если программа имеется у двух людей, оказавшись в одном и том же месте, они смогут общаться друг с другом.

Другой вопрос связан с виртуальной проекцией приложения. Так, каждый вошедший в какое-либо пространство, входит также в созданную на телефоне виртуальную проекцию. Это расширяет многие возможности. Например, создает условия для пользователя для использования библиотеки. Если же пользователь находится в центре развлечения или ресторане, может войти в меню и сделать заказ".

По словам Э.Аскерова, это уникальное приложение уже до июля будет функционировать в Баку, и для расширения границ его применения уже ведутся переговоры в Лондоне: "После лета мы рассчитываем на глобальное расширение. Первым городом станет Лондон".

Отметим, что пользователи Onbranch получат шанс заново открыть для себя любое место, которое они посетят. Так, находясь в каком-то месте в реальной жизни, пользователь сможет одновременно оказаться там виртуально. Таким образом, пользователь сможет видеть себя и других посетителей на карте виртуального пространства, общаться с ними, а также получит возможность пользоваться услугами пространства.

Таким образом, указанная платформа, будучи новым поколением социальной сети, впервые предоставляет возможность каждому, находясь в виртуальном пространстве, знакомиться с находящимися рядом людьми в реальном пространстве и налаживать с ними связи.

Предлагая на начальном этапе досуг, развлечения и общественное питание, Onbranch в будущем планирует предлагать удобные и эффективные решения в секторе общественных услуг и бизнеса. Основным принципом для любой сферы является проведение детального анализа в целях разработки комфортных и полезных продуктов как для рядовых, так и для предоставляющих услуги пользователей.

Подключенные к Onbranch места не нуждаются в дополнительных расходах на другие мобильные приложения (application) или систему онлайн-заказов. Владельцы мест различной категории посредством Onbranch смогут расширить свой бизнес и предложить клиентам новый спектр услуг. Пройдя регистрацию, страница кафе, ресторана, развлекательного центра, университета, библиотеки или любого другого места станет частью единой виртуальной системы. К системе можно подключить не только закрытые места, но и пространства на открытом воздухе.

Onbranch обеспечивает создание специальной трехмерной графической карты, отражающей интерьер и экстерьер места.

С помощью данной платформы, разработка которой велась в течение двух лет, любой менеджер места получает уникальную возможность узнать посетителей, предложить им в единой виртуальной зоне те услуги, которыми они пользуются в реальной жизни, наладить с ними тесное интерактивное общение как в общем, так и в частном порядке, и оперативно и в иной форме довести до них всю информацию.