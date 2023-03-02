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Премьер Румынии назначил своим советником робота с искусственным интеллектом

Премьер Румынии назначил своим советником робота с искусственным интеллектом Премьер-министр Румынии Николае Чуке назначил "почетным советником" робота с искусственным интеллектом ION.
ИКТ
2 марта 2023 г. 00:57
Премьер Румынии назначил своим советником робота с искусственным интеллектом

Премьер-министр Румынии Николае Чуке назначил своим "почетным советником" робота с искусственным интеллектом ION.

Об этом Report Facebook премьер-министра Румынии Николае Чуке.

"Правительство Румынии стало первым в мире, которое имеет почетного советника на основе искусственного интеллекта. Он называется ION и будет собирать с публичного пространства мнения румынов на разные темы, представляющие общий интерес. Таким образом правительство сможет в любой момент консультироваться с общественным мнением по вопросам, которые обсуждаются на уровне исполнительных властей", - написал Чуке.

Он отметил, что проект на 100% румынский - от дизайна до разработки программного обеспечения и построения аппаратной поддержки.

Задача "советника" - собирать из интернета сообщения о "повседневных проблемах" граждан Румынии, а также распространять информацию среди чиновников "для реализации соответствующей государственной политики".

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