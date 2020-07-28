Представлена технология, позволяющая зарядить смартфон на 50% за 5 минут

Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5, передает Report со ссылкой на newsru.com.

Данная технология позволяет зарядить смартфон на 50% за 5 минут.

Как пишет The Verge, Quick Charge 5 обеспечивает мощность свыше 100 Вт и позволяет зарядить батарею смартфона с 0 до 50% всего за 5 минут. На полную зарядку потребуется 15 минут. Новая технология на 70% более эффективна по сравнению с существующей технологией Quick Charge 4, позволяет заряжать устройства вчетверо быстрее, а их аккумуляторы при этом нагреваются меньше, чем при использовании технологии быстрой зарядки прошлого поколения.

Также отмечается, что технология Quick Charge 5 в теории является универсальной с точки зрения зарядных устройств - каждый адаптер с поддержкой стандарта USB Power Delivery Programmable Power Supply (PD-PPS) можно будет использовать для зарядки смартфонов с Quick Charge 5 с максимальной скоростью.

Скорее всего, уже в третьем квартале этого года на рынке появится множество смартфонов разных компаний с поддержкой новой технологии быстрой зарядки.