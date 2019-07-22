Представлен самый мощный смартфон в мире

Компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone II, который стал самым производительным телефоном в мире, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Смартфон имеет 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 точек с поддержкой частоты обновления 120 герц и временем отклика в одну миллисекунду. На корпусе также находятся дополнительные кнопки AirTriggers, которые работают как обычные курки на геймпадах, разъем для наушников и четыре микрофона.

ROG Phone II оснастили процессором Snapdragon 855 Plus, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти. Вместе с тем, он получил аккумулятор на шесть тысяч миллиампер-часов, чего достаточно для семи часов непрерывной игры в PUBG Mobile. Для смартфона представили систему охлаждения AeroActive Cooler II с кулером, которую можно закрепить на задней крышке, а также геймпад и док-станцию с дополнительным аккумулятором.

Дата начала продаж и стоимость ROG Phone II будет названа во вторник, 23 июля, на презентации китайской компании Tencent. Предполагается, что продавать смартфон начнут в сентябре по цене от 900 долларов.