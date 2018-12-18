Представлен первый блокчейн проект на базе программно-аппаратного комплекса Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance с платформой виртуализации Nutanix Acr

Баку. 18 декабря REPORT.AZ/ На конференции Blockchain Conference, прошедшей в Баку при поддержке Министерства транспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджанcкой Республики, компании Lenovo и Nutanix представили первый в мире совместно реализованный проект платформы для «Системы Персональной Идентификации» на базе блокчейн-технологии, объединивший несколько банковских реестров. Представленное решение позволяет финансовым организациям создавать распределённые вычисления на базе дата-центров с инфраструктурой от Lenovo-Nutanix и без проблем масштабировать ресурсы в любой момент в будущем. Решение использует программно-аппаратный комплекс Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance, работающий на новейших процессорах Intel Xeon поколения Skylake, а в качестве платформы виртуализации выбрано решение Acropolis от Nutanix. Благодаря этому решению, финансовая организация получит возможность управления операциями в реальном режиме времени, такими как открытие банковских счетов онлайн, и т.д.

Перед более чем 240 гостями конференции выступили министр транспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджанcкой Республики Рамин Гулузаде и генеральный директор Lenovo Global Technology, Russia & CIS Дмитрий Паршин. О технологиях блокчейна собравшимся рассказали руководитель коммерческого департамента AzInTelecom LLC Руслан Алиев, директор по информационным технологиям Центрального банка Азербайджана Фарид Османов, директор Центра технологий и управления информацией Государственного комитета по имущественным вопросам Анар Нариманов и директор по глобальному развитию бизнеса Lenovo, доктор Джон О'Ши.

«Мы планируем использовать архитектуру, которую создали для блокчейн-проекта в Центральном Банке Азербайджана, как платформу для предоставления облачных сервисов – т.н. “Blockchain-as-a-Service”. Один из первых блокчейн-стартапов в Азербайджане (IQREX.com) уже мигрировал на нашу платформу, и мы получили первого коммерческого заказчика в стране в этом сегменте» — сказал Расим Бахши, менеджер по развитию бизнеса гиперконвергентной инфраструктуры Lenovo в странах СНГ.

О передовых технологиях Nutanix, интеллектуальной многооблачной операционной системе, решениях для искусственного интеллекта и интернета вещей рассказали директор по передовым технологиям Nutanix Максим Шапошников и директор Nutanix по OEM Alliance Sales в СНГ и Турции Питер Мейжор.

Заключительную речь произнёс исполнительный директор High Tech Park Azerbaijan Турал Керимли.