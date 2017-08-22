Представители азербайджанской молодежи создали для любителей кино новое мобильное приложение

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Представителями азербайджанской молодежи создано новое мобильное приложение - сервис Raters.

Как сообщает Report, начиная с августа создатели платформы - три азербайджанца - Расим Алиев, Теймур Багирлы и Турал Гурбанов позиционируют сервис как социальную сеть, где каждый сможет найти фильмы, основанные на отзывах друзей и людей с похожим вкусом в кино.

Сервис призван помочь пользователям ответить на такие вопросы, как "Что посмотреть?", "Стоит ли смотреть этот фильм?" и "С кем поделиться своим мнением о фильме?"

Главное отличие Raters от IMDB, Кинопоиска, Rotten Tomatoes и других киноплатфом - это фокус на социальной составляющей: что смотрят ваши друзья и что им нравится. Философия Raters проста: мнение людей, чьи кино-вкусы совпадают с вашими, куда более релевантно, чем усредненное мнение десятков тысяч неизвестных вам пользователей.

На данный момент Raters доступен на iOS. Экспансия на другие платформы (Android и веб) предполагается в ближайшем будущем.

Подробнее узнать про сервис и скачать приложение можно на www.ratersapp.com.