Представители СМИ ознакомились с Дата-центром AzInTelecom

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий и организации ООО AzInTelecom для представителей средств массовой информации был проведен тренинг на тему "Введение в облачные технологии и их применение в бизнесе".

Как сообщает Report, в однодневном тренинге приняли участие более 20 представителей медиа.

Цель тренинга – представление информации о возможностях и преимуществах применения облачных технологий в бизнесе.

На мероприятии было отмечено, что благодаря гибкому и выгодному внедрению облачных решений эксплуатационные затраты снижаются на 30-40%, а капитальные – до минимума. Именно благодаря повышению эффективности все больше компаний при построении своего бизнеса пользуются облачными услугами.

В ходе тренинга для представителей СМИ был организован тур в Дата-центр.

Гости были подробно проинформированы о деятельности, технических возможностях и услугах Дата-центра.

Было подчеркнуто, что при хранении данных основным фактором является обеспечение информационной безопасности. ООО AzInTelecom имеет сертификат ISO 27001 по управлению информационной безопасности. Именно это гарантирует надежное и безопасное сохранение данных.

Также было отмечено, что Дата-центр является первым TIER III сертифицированным ЦОД в Азербайджане и Южно-Кавказском регионе. К основным отличительным особенностям категории TIER III относятся параллельная работа инженерных подсистем, резервное охлаждение, системы резервного энергоснабжения и резервная телекоммуникационная инфраструктура. Уровень работы Дата-центра составляет 99,982%. В Дата-центре общей площадью свыше 700 кв. м с достаточным количеством серверных стоек, абсолютно удовлетворяющим потребности, передача данных осуществляется с высокой скоростью.

Напомним, что Дата-центр был запущен в декабре 2016 года.