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Представители посольства Германии посетили "Азеркосмос"

Представители посольства Германии посетили "Азеркосмос" Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Главный центр наземного спутникового управления космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
ИКТ
18 августа 2022 г. 16:35
Представители посольства Германии посетили Азеркосмос

Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Главный центр наземного спутникового управления космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

На встрече гостей проинформировали о деятельности "Азеркосмоса", спутниковых проектах Азербайджана и планах дальнейшего развития.

На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с германскими компаниями для развития космической промышленности в стране. Стороны обсудили развитие образовательных программ по подготовке специалистов по космической сфере, в том числе возможности совместных научных исследований.

На встрече гостям также сообщили о подготовительных работах к 74-му Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году.

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Версия на английском языке ФотоGerman Embassy representatives visit Azercosmos
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya səfirliyinin nümayəndələri "Azərkosmos"da olub

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