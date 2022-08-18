Представители посольства Германии посетили "Азеркосмос"

Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Главный центр наземного спутникового управления космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Главный центр наземного спутникового управления космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

На встрече гостей проинформировали о деятельности "Азеркосмоса", спутниковых проектах Азербайджана и планах дальнейшего развития.

На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с германскими компаниями для развития космической промышленности в стране. Стороны обсудили развитие образовательных программ по подготовке специалистов по космической сфере, в том числе возможности совместных научных исследований.

На встрече гостям также сообщили о подготовительных работах к 74-му Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году.