Представители посольства Германии посетили "Азеркосмос"

Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Главный центр наземного спутникового управления космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.
На встрече гостей проинформировали о деятельности "Азеркосмоса", спутниковых проектах Азербайджана и планах дальнейшего развития.
На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с германскими компаниями для развития космической промышленности в стране. Стороны обсудили развитие образовательных программ по подготовке специалистов по космической сфере, в том числе возможности совместных научных исследований.
На встрече гостям также сообщили о подготовительных работах к 74-му Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году.