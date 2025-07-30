О нас

Представитель Technion: Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - почетная миссия

Представитель Technion: Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - почетная миссия Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - это почетная миссия.
ИКТ
30 июля 2025 г. 11:55
Представитель Technion: Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - почетная миссия

Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - это почетная миссия.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра непрерывного образования Университета Technion Израиля Моти Егер на пятом "Дне выпускника" в Центре кибербезопасности Азербайджана.

По его словам, данная программа реализуется в результате тесного сотрудничества с Азербайджаном. На сегодняшний день в рамках программы подготовлено более 260 специалистов по кибербезопасности, что является значительным вкладом в развитие цифровой защиты.

"В рамках программы сформированы группы выпускников, каждая из которых состоит из 100 человек. Многие выпускники уже занимают ответственные должности в формирующейся киберэкосистеме Азербайджана", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Technion” rəsmisi: "Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi hazırlamaq şərəfdir"

Экслюзивные новости

Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi