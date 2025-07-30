Представитель Technion: Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - почетная миссия

Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - это почетная миссия.

Подготовка специалистов по кибербезопасности в Азербайджане - это почетная миссия.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра непрерывного образования Университета Technion Израиля Моти Егер на пятом "Дне выпускника" в Центре кибербезопасности Азербайджана.

По его словам, данная программа реализуется в результате тесного сотрудничества с Азербайджаном. На сегодняшний день в рамках программы подготовлено более 260 специалистов по кибербезопасности, что является значительным вкладом в развитие цифровой защиты.

"В рамках программы сформированы группы выпускников, каждая из которых состоит из 100 человек. Многие выпускники уже занимают ответственные должности в формирующейся киберэкосистеме Азербайджана", - добавил он.