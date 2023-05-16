Представитель шведской компании: В Азербайджане предпринимаются большие шаги для развития сети 5G

В Азербайджане предпринимаются большие шаги для развития сети 5G, и полагаю 5G появится в Азербайджане в скором времени.

В Азербайджане предпринимаются большие шаги для развития сети 5G, и полагаю 5G появится в Азербайджане в скором времени.

Как передает Report, об этом представитель шведской компании Ericsson Айдын Абжанбеков сказал на конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023 в Баку.

"В Азербайджане имеется благоприятная среда для внедрения 5G. Последние показатели в мире демонстрируют, что вложенные в 5G инвестиции оправдывают себя. Больше прибыли от этого получает бизнес-сектор. Согласно подсчетам, в будущем охват 4G составит всего 30%. С этой точки зрения Азербайджан также имеет возможность внедрить 5G, и мы верим, что в ближайшее время эта технология появится в Азербайджане", - отметил он.