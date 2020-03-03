​Представитель ОСГО: В прошлом году разоблачены 2 кибер-группировки

В прошлом году проведены операции по разоблачению деятельности двух кибер-группировок.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Особой службы государственной охраны Турал Мамедов на мероприятии "Государственное облако".

По его словам, страны, на которые была нацелена деятельность данных групп, проинформированы о случившемся: "Целью одной из них были в основном государственные органы. Другая хакерская группировка имела 55 564 цели в 148 странах. Она состояла из граждан Нигерии. На сегодняшний день мы проводим работу по привлечению их к ответственности, возбуждению уголовного дела и разоблачению на международном уровне. Азербайджан – маленькая страна, но мы постоянно находимся под "прицелом" хакеров".