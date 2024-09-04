Представитель ООН: Нужны планы восстановления данных с учетом рисков цифровой трансформации

12:46

Необходимо разработать планы восстановления данных с учетом рисков, которые несет цифровая трансформация.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель по цифровому правительству Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA) Винченцо Акуаро на мероприятии "Безбумажное правительство: влияние цифровизации и инноваций на окружающую среду", проходящем в Баку.

По его словам, риски цифровой трансформации, в первую очередь, связаны с безопасностью данных.

"Вопрос очень важный, поскольку люди становятся все более уязвимыми к кибератакам. Поэтому крайне важно своевременно осуществить меры кибербезопасности. Другой риск - это системный сбой. Здесь речь идет о потере данных. Поэтому мы в обязательном порядке должны работать над планами восстановления данных", - сказал В.Акуаро.

По словам представителя ООН, еще один риск связан с замещением рабочих мест роботами, что в конечном итоге может привести к массовой потере гражданами своих рабочих мест.