Представитель министерства: Предложения молодежи будут применяться в Карабахе

Предложения, которые будут выдвинуты молодежью в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, который пройдет в Азербайджане в этом году, будут применены в Карабахе”.

Предложения, которые будут выдвинуты молодежью в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, который пройдет в Азербайджане в этом году, будут применены в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, заявил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов.

"В рамках фестиваля пройдет ряд конкурсов. Одним из них является хакатон Смарт Карабах. Решения, которые будут предложены в результате конкурса, будут применены в Карабахе. Мы дадим участникам этого хакатона 50 часов, в течение которых они будут разрабатывать и предлагать инновационные решения", - сказал он.