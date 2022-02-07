О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представитель министерства: Предложения молодежи будут применяться в Карабахе

Представитель министерства: Предложения молодежи будут применяться в Карабахе Предложения, которые будут выдвинуты молодежью в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, который пройдет в Азербайджане в этом году, будут применены в Карабахе”.
ИКТ
7 февраля 2022 г. 11:52
Представитель министерства: Предложения молодежи будут применяться в Карабахе

Предложения, которые будут выдвинуты молодежью в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, который пройдет в Азербайджане в этом году, будут применены в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, заявил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов.

"В рамках фестиваля пройдет ряд конкурсов. Одним из них является хакатон Смарт Карабах. Решения, которые будут предложены в результате конкурса, будут применены в Карабахе. Мы дадим участникам этого хакатона 50 часов, в течение которых они будут разрабатывать и предлагать инновационные решения", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ministry official: Solutions proposed at TEKNOFEST to be applied in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Gənclərin təklifləri Qarabağda tətbiq ediləcək"

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
5 февраля 2022 г. 17:20
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi