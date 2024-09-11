Представитель Лихтенштейна: Необходим фундамент для успешного применения блокчейна и цифровых активов

12:47

Правительства стран должны создать необходимые условия для успешного применения блокчейна и цифровых активов.

Как передает Report, об этом заявила Анжелика Лайр, заместитель директора офиса финансовых инноваций правительства Лихтенштейна, на панельной дискуссии "Инновации как культура" в рамках форума "Chain Reaction 2024" в Баку.

Она отметила, что важнейшими шагами в Лихтенштейне в этом направлении стали разработка в 2020 году правовой базы для блокчейна и цифровых активов и взаимодействие с рынком.