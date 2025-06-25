Представитель банка: Вредоносные программы на мобильных устройствах могут привести к хищению средств

Представитель банка: Вредоносные программы на мобильных устройствах могут привести к хищению средств

Некоторые вредоносные приложения на мобильных устройствах позволяют хакерам дистанционно управлять телефонами пользователей и вмешиваться в работу банковских приложений.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента информационной безопасности Kapital Bank Чингиз Сафарли на выставке Fintex Summit в Баку.

По его словам, такие программы дают возможность перехватывать действия пользователей в банковском приложении и похищать средства. В первом квартале 2025 года подобные угрозы были зафиксированы примерно на 14 тыс. устройствах, в основном с операционной системой Android.

Сафарли отметил, что банк применяет усовершенствованные системы контроля, которые автоматически блокируют работу приложения при обнаружении вредоносного ПО и информируют пользователя о необходимых действиях.

Кроме того, он предупредил о случаях мошенничества с использованием звонков с выдачей себя за сотрудника банка.

"Для повышения безопасности Kapital Bank внедрит систему уведомлений внутри приложения, если исходящий звонок окажется подозрительным", - отметил он.