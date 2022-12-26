Председатель "Азерпочт": 2022 год мы завершим с прибылью в 3,5 - 4 млн манатов

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Азерпочт" завершит 2022 год с прибылью в 3,5 - 4 млн манатов.

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Азерпочт" завершит 2022 год с прибылью в 3,5 - 4 млн манатов.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления ООО Афган Джалилов.

По его словам, такой показатель ожидается впервые за последние 6 лет: "Если проанализировать последние 3 года, то мы увидим, что "Азерпочт" завершил 2020 год со значительными убытками. В результате реформ, которые мы начали с 2021 года, удалось значительно снизить размер ущерба. В результате мы планируем завершить 2022 год с прибылью. Поскольку последний месяц года еще не закончился, невозможно назвать конкретные цифры. Я могу озвучить лишь приблизительные показатели, основываясь на данных финансовой отчетности".

По его словам, 2022 год "Азерпочт" планирует завершить с прибылью порядка 3,5 - 4 млн манатов: "Если посмотреть финансовую отчетность "Азерпочт" за последние 5-6 лет, можно увидеть, что таких показателей у нас еще не было. И речь не только о выводе предприятия из убыточности, но и об источниках формирования доходов".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.