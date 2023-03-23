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Правительство Великобритании решило заблокировать TikTok

Правительство Великобритании решило заблокировать TikTok Парламент Великобритании решил заблокировать китайскую соцсеть TikTok на правительственных устройствах и во внутренней сети.
ИКТ
23 марта 2023 г. 20:17
Правительство Великобритании решило заблокировать TikTok

Парламент Великобритании решил заблокировать китайскую соцсеть TikTok на правительственных устройствах и во внутренней сети.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что решение было принято из соображений информационной безопасности, которая является "ключевым приоритетом для парламента".

"Наше решение запретить использование TikTok было принято после обсуждения с правительством Великобритании потенциальных рисков отслеживания и нарушения конфиденциальности со стороны некоторых соцсетей и приложений", – цитирует The Guardian источника в парламенте.

Великобритания не первая страна, правительство которой приняло радикальные меры в отношении TikTok. Прежде представителям власти запретили использовать китайскую соцсеть в Шотландии, Новой Зеландии и ряде штатов Америки.

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