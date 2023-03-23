Правительство Великобритании решило заблокировать TikTok

Парламент Великобритании решил заблокировать китайскую соцсеть TikTok на правительственных устройствах и во внутренней сети.

Парламент Великобритании решил заблокировать китайскую соцсеть TikTok на правительственных устройствах и во внутренней сети.

Как передает Report , об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что решение было принято из соображений информационной безопасности, которая является "ключевым приоритетом для парламента".

"Наше решение запретить использование TikTok было принято после обсуждения с правительством Великобритании потенциальных рисков отслеживания и нарушения конфиденциальности со стороны некоторых соцсетей и приложений", – цитирует The Guardian источника в парламенте.

Великобритания не первая страна, правительство которой приняло радикальные меры в отношении TikTok. Прежде представителям власти запретили использовать китайскую соцсеть в Шотландии, Новой Зеландии и ряде штатов Америки.