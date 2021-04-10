Правительство Китая оштрафовало Alibaba на 2,78 млрд долларов США

Государственное управление по контролю за рынком КНР в субботу объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства

Государственное управление по контролю за рынком КНР объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

"Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов США по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов США)", - говорится в нем.

Как уточняется в документе, расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами "без права выбора". "Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции", - отмечается в нем.

Согласно документу, решение о штрафе "принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств" и "позволит защитить законные права потребителей".