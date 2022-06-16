Правительство Индии инвестирует $30 млрд в технологии и производство чипов

Индийское правительство планирует вложить 30 млрд долларов в развитие технологического сектора и выстраивание цепочек поставок чипов.

Индийское правительство планирует вложить 30 млрд долларов в развитие технологического сектора и выстраивание цепочек поставок чипов.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Nikkei глава ассоциации Индия—Тайбэй (фактически выполняет функции посольства Индии на Тайване) Гурангалал Дас.

По его словам, Индия собирается развивать собственное производство полупроводников, дисплеев, передовых химических продуктов, сетевого и телекоммуникационного оборудования, аккумуляторов и электроники.

Из общей суммы 10 млрд долларов будут направлены на создание двух заводов для производства полупроводников и двух заводов для производства дисплеев, 7 млрд - на развитие производства электроники, а 13 млрд - на вспомогательные сервисы, такие как телекоммуникации, производство аккумуляторов и др.

Он отметил, что к 2030 году на Индию будет приходиться более 10% всего мирового спроса на полупроводники, что соответствует 110 млрд. При этом Индия не собирается производить самые передовые чипы — в стране планируют изготавливать менее продвинутые, но широко распространенные модели полупроводников.

За время кризиса с поставками чипов многие страны стали активнее инвестировать в производство чипов. В 2020 году США приняли закон о расширении разработки и производства чипов внутри страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также неоднократно заявляла о планах ЕС создать свою современную экосистему разработки и производства микрочипов — и нарастить долю европейских производителей на этом рынке до 20%.