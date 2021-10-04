Появятся ли беспилотные автомобили в Азербайджане?

В течение почти 10 лет в мире реализуются различные проекты, связанные с беспилотными транспортными средствами. Неоднократно проводились испытания беспилотных такси. Возможно ли их массовое внедрение в Азербайджане?

В течение почти 10 лет в мире реализуются различные проекты, связанные с беспилотными транспортными средствами. Неоднократно проводились испытания беспилотных такси. Возможно ли их массовое внедрение в Азербайджане?

Комментируя Report данный вопрос эксперт в сфере ИКТ Эльвин Аббасов отметил, что в настоящее время многие компании накопили определенный опыт в этой области. Использование беспилотных транспортных средств с искусственным интеллектом требует высокоскоростного интернета: "Мы можем обмениваться технологиями и применять их в Азербайджане. Но для этого нужен высокоскоростной интернет. Сегодня все компании, включая Tesla, строят свои услуги на сети 5G. Без этой сети внедрить данную систему невозможно. Другая проблема связана с сенсорными приборами, имеющими выход в интернет. Обычно их устанавливают на поворотах, на пешеходных переходах, в местах скопления людей.

Здесь также очень важно наладить координацию. У нас координация построена на AzPOS (Azerbaijan Positioning Observation System). Для внедрения беспилотных транспортных средств необходимы 3 основных фактора – быстрый интернет, сенсорные приборы и координация".

Эксперт считает, что использование беспилотных и обычных автомобилей в Азербайджане на одних и тех же дорогах может привести к проблемам: "Для этого всем необходимо соблюдать правила дорожного движения. Наши водители не соблюдают правила дорожного движения, не включают поворотники, делают грубые нарушения. Чтобы беспилотные и обычные автомобили могли ездить на одних дорогах, следует четко следовать правилам. Потому что беспилотный автомобиль движется по конкретной программе. И несоблюдение правил может привести к тяжелым последствиям".

Напомним, что 26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил освобожденный от оккупации Зангиланский район. В рамках визита он дал старт реализации пилотного проекта "Умное село" в селе Агалы. Он охватывает территории сел Биринджи, Икинджи и Учюнджю Агалы.