Появились данные закрытого тестирования мобильной версии Call Of Duty Warzone

Компания Activision регулярно радует своих поклонников новыми играми. Практически каждый год линейка популярных шутеров Call Of Duty пополняется новыми шедеврами. Также разработчики активно поддерживают соревновательную составляющую игровой линейки. Чемпи

Компания Activision регулярно радует своих поклонников новыми играми. Практически каждый год линейка популярных шутеров Call Of Duty пополняется новыми шедеврами. Также разработчики активно поддерживают соревновательную составляющую игровой линейки. Чемпионаты по Call Of Duty проводятся с завидной периодичностью. Лучшие игроки со всего мира сражаются на них, чтобы завоевать известность, славу и крупные денежные призы.

Большое внимание турнирам уделяют и бетторы, которые заключают пари на исход матчей. По информации от компании GG.Bet - ставки на киберспорт в наши дни становятся очень популярным явлением. Также, в последние годы в обществе геймеров растет интерес к мобильным играм и мобильному киберспорту. По этой причине Activision старается идти в ногу со временем и готовит новую версию Warzone, которая будет специально адаптирована для игры на мобильных устройствах. Забавно, но до недавнего времени информация о разработке мобильной версии Call Of Duty Warzone воспринималась как слух. Однако теперь, когда информация подтвердилась, история начала обрастать новыми слухами, связанными с разработкой очередной игры из серии Call Of Duty.

Сообщество поклонников CoD было шокировано новостью о том, что Activision готовит новую игру. Об этом стало известно благодаря утечке, которая произошла во время закрытого тестирования Warzone Mobile. Инсайдер, скрывающийся под ником RealiityUK, не только смог принять участие в тестировании, но и стал вдохновителем этой шпионской драмы. Следует отметить, что вся информация еще не подтверждена, поэтому не стоит доверять ей на 100%. Однако приведенные аргументы дают пищу для размышлений.

RealiityUK выложил в сеть скриншоты двух многопользовательских карт, которые, скорее всего, имеют прямое отношение к следующей части CoD от студии Treyarch. Напомним, что Treyarch - дочерняя компания Activision. Предполагается, что в 2024 году студия Treyarch выпустит следующую игру в серии Call Of Duty, которая может называться Black Ops 5. На одной из фотографий, размещенных RealiityUK, показано изображение карты под кодовым названием "Stealth". На нем изображена военная база с американским флагом и самолеты F-117. Судя по окружающему ландшафту концепт-арта, действие происходит в пустыне. Учитывая, что самолеты F-117 активно использовались американскими войсками во время войны в Персидском заливе, это, скорее всего, отсылка к этому эпизоду военной истории.

После того как скриншот с военным самолетом попал в сеть, в игровом сообществе стало распространяться мнение, что это прямое доказательство того, что сюжет следующей игры развернется во вселенной Black Ops: Cold War.

Самое поразительное в этой шпионской истории то, что RealiityUK обнаружила упоминания о Black Ops 5 во время тестирования другой игры, а именно мобильной версии Warzone. Остается загадкой, как эти данные могли туда попасть. Вся история с утечкой данных пока никак не комментируется. Возможно, еще слишком рано делать какие-либо серьезные предположения о том, что нас ждет в новых играх CoD. Кстати, через некоторое время после публикации скриншотов все они были удалены, а профиль RealiityUK был забанен из-за действий представителей Activision. Это может косвенно свидетельствовать о том, что утечка данных не является подделкой.