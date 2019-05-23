Построенное в Губе здание для инвалидов Карабахской войны обеспечено услугами связи

ООО "Азтелеком" министерства транспорта, связи и высоких технологий обеспечило построенное в Губе здание для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов услугами связи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Состоящее из 36 квартир четырехэтажное здание, расположенное на улице М.П.Вагифа, посредством прокладки кабелей различного типа из АТС, находящейся в 1300 метрах, обеспечено услугами связи и интернета.

В результате проделанной работы инвалиды и семьи шехидов, которые ранее использовали беспроводную сеть связи CDMA, в настоящее время могут пользоваться услугами связи и интернета посредством электронной АТС типа REMUT.

Отметим, что планируется увеличение существующей емкости ЭАТС от 288 номеров до 336.