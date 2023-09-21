Посол Великобритании: Мы готовы поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности

Британское правительство готово оказать Азербайджану поддержку в области кибербезопасности и установить сотрудничество.

Британское правительство готово оказать Азербайджану поддержку и установить сотрудничество в области кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD 2023) в Баку.

Он отметил, что за последние три года в Азербайджане были усилены меры кибербезопасности.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд важных документов в этой области, в стране приняты соответсьвующие законы, а также разработана стратегия. Азербайджан очень быстро интегрируется в мир кибербезопасности", - сказал он.

Отметим, в Азербайджане начались “Дни кибербезопасности”. В трехдневной конференции, организованной Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, принимают участие местные и зарубежные специалисты в области кибербезопасности, а также сотрудники государственных структур, частных предприятий и организаций, ответственные за кибербезопасность.

В первый день конференции состоялись четыре панельные дискуссии по актуальным проблемам и вызовам кибербезопасности.