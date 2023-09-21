О нас

Посол Великобритании: Мы готовы поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности

Посол Великобритании: Мы готовы поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности Британское правительство готово оказать Азербайджану поддержку в области кибербезопасности и установить сотрудничество.
ИКТ
21 сентября 2023 г. 13:07
Посол Великобритании: Мы готовы поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности

Британское правительство готово оказать Азербайджану поддержку и установить сотрудничество в области кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD 2023) в Баку.

Он отметил, что за последние три года в Азербайджане были усилены меры кибербезопасности.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд важных документов в этой области, в стране приняты соответсьвующие законы, а также разработана стратегия. Азербайджан очень быстро интегрируется в мир кибербезопасности", - сказал он.

Отметим, в Азербайджане начались “Дни кибербезопасности”. В трехдневной конференции, организованной Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, принимают участие местные и зарубежные специалисты в области кибербезопасности, а также сотрудники государственных структур, частных предприятий и организаций, ответственные за кибербезопасность.

В первый день конференции состоялись четыре панельные дискуссии по актуальным проблемам и вызовам кибербезопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: UK is ready to support and cooperate with Azerbaijan in cyber security
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Azərbaycana kibertəhlükəsizlik sahəsində dəstək göstərməyə hazırıq"

Самое читаемое

ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании
Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании
14 сентября 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi