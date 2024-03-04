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Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности

Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности Существует огромный потенциал для сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в сфере кибербезопасности.
ИКТ
4 марта 2024 г. 12:08
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности

Существует огромный потенциал для сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в сфере кибербезопасности.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Для участия в сегодняшнем мероприятии по борьбе с киберугрозами приехали четыре ведущие компании из Великобритании. Они встретятся с некоторыми потенциальными партнерами на этом рынке, как со стороны правительства, так и со стороны частного сектора, чтобы объяснить, в чем именно заключается ведущий опыт Великобритании в этой области и как мы можем более эффективно сотрудничать с Азербайджаном", - сказал он.

По словам посла, Великобритания занимает третье место в мире по уровню киберзащиты: "И мы считаем, что нам есть что предложить Азербайджану".

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Версия на английском языке Ambassador Auld notes 'huge potential' for co-op in cyber security between UK and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: Azərbaycanla kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensial var

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