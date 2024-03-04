Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности

Существует огромный потенциал для сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в сфере кибербезопасности.

Существует огромный потенциал для сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в сфере кибербезопасности.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Для участия в сегодняшнем мероприятии по борьбе с киберугрозами приехали четыре ведущие компании из Великобритании. Они встретятся с некоторыми потенциальными партнерами на этом рынке, как со стороны правительства, так и со стороны частного сектора, чтобы объяснить, в чем именно заключается ведущий опыт Великобритании в этой области и как мы можем более эффективно сотрудничать с Азербайджаном", - сказал он.

По словам посла, Великобритания занимает третье место в мире по уровню киберзащиты: "И мы считаем, что нам есть что предложить Азербайджану".