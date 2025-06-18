Посол Туркменистана: Ведется работа на уровне экспертов по прокладке кабеля по дну Каспия

Посол Туркменистана: Ведется работа на уровне экспертов по прокладке кабеля по дну Каспия

Азербайджан и Туркменистан работают на уровне экспертов над созданием технико-экономического обоснования проекта прокладки оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии на тему "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

Он отметил, что основу этого проекта составляет Меморандум о взаимопонимании между ведущими телекоммуникационными компаниями двух стран - "AzerTelecom" и "Turkmentelecom" о совместном строительстве, владении и эксплуатации оптоволоконной линии связи по дну Каспия. "Эта сфера также имеет большое значение для создания цифровых услуг на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве в ненефтегазовом секторе, посол подчеркнул, что между Азербайджаном и Туркменистаном существуют большие перспективы торгово-экономических связей.

"Даже не учитывая сферу ненефтяного сотрудничества, товарооборот растет из года в год. Это может считаться показателем тесного экономического сотрудничества. Тем не менее, учитывая огромный потенциал наших стран, необходимо активно развивать сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, находить новые перспективные области партнерства, оценивать взаимные инвестиционные проекты, организовывать бизнес-форумы и международные выставки друг для друга, что, я уверен, будет способствовать интенсификации торгово-экономического сотрудничества и расширению перспектив деловых связей", - отметил дипломат.