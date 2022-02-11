Посол: Турция хочет создать в Азербайджане "Технологическую деревню"

"Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар и его команда вернутся в Баку для обсуждения областей сотрудничества с Азербайджаном. Ожидается, что будет налажено сотрудничество с университетами для создания "Технологической деревни" в

"Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар и его команда вернутся в Баку для обсуждения областей сотрудничества с Азербайджаном. Ожидается, что будет налажено сотрудничество с университетами для создания "Технологической деревни" в Азербайджане".

Об этом Report заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

"Для этого требуется программное обеспечение и техническая инфраструктура производства, в связи с чем молодые люди должны сначала обучаться в университетах с теоретической и практической точек зрения. В ближайшее время мы услышим предварительную информацию на эти темы от Сельджука Байрактара", - сказал посол.

"Байрактар - это гордость Турции. Baykar Makina входит в тройку ведущих мировых брендов в области военной промышленности. В компании работают более 3 000 инженеров. В Baykar Makina работают молодые люди со всего мира. Среди этих инженеров есть и наши азербайджанские братья", - добавил Багчы.

По словам посла, проведение на прошлой неделе в Баку "TEKNOFEST" является важным событием: "Намерение Baykar инвестировать в новые проекты в Азербайджане придаст новый импульс развитию технологий. Этот шаг также повысит интерес молодежи к технологиям и поспособствует развитию этой сферы в Азербайджане".