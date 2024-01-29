Посол: Республика Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət"

Республика Корея намерена в дальнейшем развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət" для углубления связей с Азербайджаном.

Республика Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət" для дальнейшего углубления связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Южной Кореи в Азербайджане Ли Юн-Лоунг на церемонии подписания протокола в рамках проекта "Применение искусственного интеллекта в оптимизации централизованных государственных услуг".

"Южная Корея является одной из наиболее продвинутых в сфере информационных технологий страной. Мы также выступаем за дальнейшее углубление связей с Азербайджаном. Для достижения этого Южная Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət", - сказал дипломат.

По его словам, проживающие в Азербайджане корейцы часто пользуются услугами службы "ASAN Xidmət".

“Лично я в прошлом месяце поменял свои водительские права в филиале "ASAN Xidmət" рядом с моим домом, и был очень впечатлен профессионализмом этой структуры. "ASAN Xidmət" известен во всем мире как азербайджанский бренд и удостоен многих международных наград", - сказал посол.

Дипломат также отметил, что удовлетворенность граждан Азербайджана работой "ASAN Xidmət" составляет 99,8%. Это дает основание говорить, что "ASAN Xidmət" действительно является любимой службой азербайджанцев.