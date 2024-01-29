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Посол: Республика Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət"

Посол: Республика Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət" Республика Корея намерена в дальнейшем развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət" для углубления связей с Азербайджаном.
ИКТ
29 января 2024 г. 16:53
Посол: Республика Корея намерена развивать сотрудничество с ASAN Xidmət

Республика Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət" для дальнейшего углубления связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Южной Кореи в Азербайджане Ли Юн-Лоунг на церемонии подписания протокола в рамках проекта "Применение искусственного интеллекта в оптимизации централизованных государственных услуг".

"Южная Корея является одной из наиболее продвинутых в сфере информационных технологий страной. Мы также выступаем за дальнейшее углубление связей с Азербайджаном. Для достижения этого Южная Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət", - сказал дипломат.

По его словам, проживающие в Азербайджане корейцы часто пользуются услугами службы "ASAN Xidmət".

“Лично я в прошлом месяце поменял свои водительские права в филиале "ASAN Xidmət" рядом с моим домом, и был очень впечатлен профессионализмом этой структуры. "ASAN Xidmət" известен во всем мире как азербайджанский бренд и удостоен многих международных наград", - сказал посол.

Дипломат также отметил, что удовлетворенность граждан Азербайджана работой "ASAN Xidmət" составляет 99,8%. Это дает основание говорить, что "ASAN Xidmət" действительно является любимой службой азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке Koreya səfiri: “Sürücülük vəsiqəmi “ASAN Xidmət”də dəyişdim və oradakı peşəkarlıqdan çox təsirləndim”

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