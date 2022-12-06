Посол: Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере

Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере.

Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Наши отношения с Азербайджаном очень развиты в различных областях. Космическая сфера - одна из тех, где мы видим большой потенциал", - сказал посол, добавив, что хотел бы видеть больше сотрудничества в данной сфере как на государственном, так и на частном уровне.

По его словам, сотрудничество в данной сфере имеет особый потенциал с учетом того, что в Израиле она очень развита.