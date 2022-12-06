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Посол: Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере

Посол: Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере.
ИКТ
6 декабря 2022 г. 10:08
Посол: Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере

Израиль намерен развивать отношения с Азербайджаном в космической сфере.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Наши отношения с Азербайджаном очень развиты в различных областях. Космическая сфера - одна из тех, где мы видим большой потенциал", - сказал посол, добавив, что хотел бы видеть больше сотрудничества в данной сфере как на государственном, так и на частном уровне.

По его словам, сотрудничество в данной сфере имеет особый потенциал с учетом того, что в Израиле она очень развита.

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Версия на английском языке Ambassador Deek: Israel intends to develop relations with Azerbaijan in space sector
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İsrail Azərbaycan ilə kosmik sahədə əlaqələri inkişaf etdirmək niyyətindədir”

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