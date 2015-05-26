Посол Ирана: Думаю, что канал "Sahar Azeri" будет успешным

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Мое мнение по поводу начала работы в Иране канала на азербайджанском языке позитивны, и я думаю, канал будет успешным".

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя открытие 24 мая канала "Sahar Azeri", круглосуточно вещающего в Иране на азербайджанском языке.

"Я надеюсь на сотрудничество азербайджанских официальных лиц и СМИ Азербайджана с этим каналом для улучшения качества программ", - заявил дипломат.

М.П.Айин добавил, что Азербайджан и Иран достигли договоренностей по регулированию частотных ресурсов на пограничных территориях.

Посол отметил, что сотрудничество в области информации и коммуникации откроет рынок ИКТ Ирана для азербайджанских компаний, и наоборот.

Отметим, что на канале "Sahar Azeri" будут транслироваться культурные, информационные передачи, а также документальные и художественные фильмы на азербайджанском языке.