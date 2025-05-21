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Посол: Центр "Хоргос" играет важную роль в укреплении казахстанско-азербайджанского взаимодействия

Посол: Центр "Хоргос" играет важную роль в укреплении казахстанско-азербайджанского взаимодействия Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" играет важную роль в укреплении казахстанско-азербайджанского взаимодействия в сфере транзита и логистики.
ИКТ
21 мая 2025 г. 20:00
Посол: Центр Хоргос играет важную роль в укреплении казахстанско-азербайджанского взаимодействия

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" играет важную роль в укреплении казахстанско-азербайджанского взаимодействия в сфере транзита и логистики.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов, побывавший в международном центре.

"В ходе визита посол Атамогланов встретился с председателем правления МЦПС "Хоргос" Нуржаном Султаналиевым и ознакомился с логистическими и транзитными возможностями данного центра", - говорится в сообщении.

Атамогланов рассказал о проектах транспортной инфраструктуры, реализуемых в Азербайджане, строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог, а также о вкладе страны в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Международный центр "Хоргос" представляет собой совместный казахстанско-китайский комплекс, ориентированный на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также развитие туризма. Центр расположен на сопредельных приграничных территориях двух государств. Проект центра был реализован в рамках новой экономической политики Казахстана "Нурлы жол" и стратегии "Один пояс - один путь".

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