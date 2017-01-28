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    Porsche отзовет свыше 16 тысяч автомобилей по всему миру

    Отзыв связан с мерами предосторожности

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 16 тыс. 249 автомобилей по всему миру будут отозваны немецкой автокомпанией Porsche. Причина — проблемы с зажимными винтами, которые закрепляют одну из частей двигателя.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

    Там же отмечается, что существует возможность ослабления зажимных винтов и отзыв связан с мерами предосторожности. Представители Porsche обещают связаться с клиентами, чьи автомобили подлежат отзыву. Техосмотр будет проведен бесплатно.

    Как сообщается, что будут отозваны Porsche 911 Carrera, 718 Boxster и 718 Cayman.

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