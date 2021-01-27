Помощник президента представил коллективу нового министра

Коллективу был представлен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев

Коллективу был представлен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

Как сообщает Report, нового министра представил коллективу министерства помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Напомним, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Рамина Гулузаде от должности министра транспорта, связи и высоких технологий и назначил на его место Рашада Набиева.

Рашад Набиев, родившийся 26 августа 1977 года, в 2004-2011 годах занимал должность начальника отдела финансов, учета и экономического анализа Министерства связи и информационных технологий.

В 2002-2004 годах работал в департаменте рыночных операций ЦБ Азербайджана, а в 1997-2000 годах - в центре информационных ресурсов и технологий и отделе внешних связей Исполнительного аппарата президента Азербайджанской Республики.

С 24 января 2011 года занимал должность председателя ОАО “Азеркосмос”.