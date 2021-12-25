Пользователям Windows угрожает скрытный вирус

ИБ-компания Elastic Security обнаружила на компьютерах под управлением Windows вредоносный код, который маскируется под действительный сертификат.

ИБ-компания Elastic Security обнаружила на компьютерах под управлением Windows вредоносный код, который маскируется под действительный сертификат.

Как передает Report, об этом сообщает портал Bleeping Computer .

Одна из обнаруженных полезных нагрузок называется Blister. Она выступает в качестве загрузчика для других вредоносных программ. На сегодняшний день этот вирус практически не определяется защитными системами. Злоумышленники, ответственные за Blister, используют множество методов, чтобы оставаться незаметными. Один из них - использование сертификатов для подписи кода.

Эксперты отмечают, что Blister активна уже три месяца. Они также вывили возможного владельца вредоносного ПО - это компания под названием Blist LLC, чья электронная почта зарегистрирована в домене Mail.Ru.