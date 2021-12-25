О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пользователям Windows угрожает скрытный вирус

Пользователям Windows угрожает скрытный вирус ИБ-компания Elastic Security обнаружила на компьютерах под управлением Windows вредоносный код, который маскируется под действительный сертификат.
ИКТ
25 декабря 2021 г. 06:37
Пользователям Windows угрожает скрытный вирус

ИБ-компания Elastic Security обнаружила на компьютерах под управлением Windows вредоносный код, который маскируется под действительный сертификат.

Как передает Report, об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Одна из обнаруженных полезных нагрузок называется Blister. Она выступает в качестве загрузчика для других вредоносных программ. На сегодняшний день этот вирус практически не определяется защитными системами. Злоумышленники, ответственные за Blister, используют множество методов, чтобы оставаться незаметными. Один из них - использование сертификатов для подписи кода.

Эксперты отмечают, что Blister активна уже три месяца. Они также вывили возможного владельца вредоносного ПО - это компания под названием Blist LLC, чья электронная почта зарегистрирована в домене Mail.Ru.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В мессенджере WhatsApp появится новая возможность
В мессенджере WhatsApp появится новая возможность
24 декабря 2021 г. 19:10
Google, Intel и GM отказались от очного участия в международной выставке из-за COVID-19
Google, Intel и GM отказались от очного участия в международной выставке из-за COVID-19
24 декабря 2021 г. 12:44
Рашад Набиев: Мобильным интернетом обеспечено 52% территории Карабаха
Рашад Набиев: Мобильным интернетом обеспечено 52% территории Карабаха
24 декабря 2021 г. 11:40
Выпущена марка по случаю 100-летия Азербайджанского педагогического университета
ФотоВыпущена марка по случаю 100-летия Азербайджанского педагогического университета
23 декабря 2021 г. 10:35
Более 50% американцев считают, что Facebook негативно влияет на общество
Более 50% американцев считают, что Facebook негативно влияет на общество
23 декабря 2021 г. 08:40
TikTok стал самым посещаемым в интернете ресурсом в 2021 году
TikTok стал самым посещаемым в интернете ресурсом в 2021 году
23 декабря 2021 г. 07:55
NASA пока не планирует съемок кино в космосе
NASA пока не планирует съемок кино в космосе
21 декабря 2021 г. 02:24
Азеркосмос готовится к реализации новых проектов
"Азеркосмос" готовится к реализации новых проектов
20 декабря 2021 г. 17:29
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
20 декабря 2021 г. 15:19
Тюркские страны могут наладить совместное производство спутниковых платформ
Тюркские страны могут наладить совместное производство спутниковых платформ
20 декабря 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi