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Пользователям Windows 11 позволят удалять ненужные встроенные программы

Пользователям Windows 11 позволят удалять ненужные встроенные программы Корпорация Microsoft продолжит сокращать количество встроенных в Windows 11 приложений. В бета-версии операционной системы для разработчиков была обнаружена возможность удаления программ «Фото» и «Камера».
ИКТ
12 ноября 2023 г. 19:33
Пользователям Windows 11 позволят удалять ненужные встроенные программы

Корпорация Microsoft продолжит сокращать количество встроенных в Windows 11 приложений. В бета-версии операционной системы для разработчиков была обнаружена возможность удаления программ "Фото" и "Камера".

Как передает Report со ссылкой на портал WindowsLatest, удаление этих приложений стало доступно в Windows 11 для разработчиков с номером сборки 23585. Ранее Microsoft удалила из Windows 11 приложения "Фильмы и ТВ" и "Карты", а в будущих релизах ожидается удаление Tips, WordPad и Cortana. Точные сроки появления этих функций не сообщаются.

По мнению экспертов, таким образом Microsoft желает предоставить пользователям Windows удалить неиспользуемые ими приложения, тем самым ускорив работу системы.

Летом 2023 года Microsoft официально прекратила поддержку голосового ассистента Cortana на Windows 10 и 11. Приложение появилось в операционной системе в 2015 году, однако так и не стало популярным у пользователей.

В этом году корпорация также анонсировала появление в Windows 11 встроенного ассистента на базе искусственного интеллекта GPT-4 под названием Copilot.

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