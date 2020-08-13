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Возможности пользователей смартфонов на Android для видеозвонка расширились

Возможности пользователей смартфонов на Android для видеозвонка расширились Для устройств, работающих на Android и macOS, видеозвонки стали доступны в новой версии Telegram 7.0.0 beta
ИКТ
13 августа 2020 г. 11:44
Возможности пользователей смартфонов на Android для видеозвонка расширились

У пользователей смартфонов на базе операционной системы Android появились видеозвонки в мессенджере Telegram.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, первыми возможность совершать видеозвонки в Telegram получили пользователи устройств на базе iOS. В бета-версии приложения эта функция появилась еще в июне под номером 6.3.

Вслед за iOS такая функция стала доступна в бета-версиях мессенджера для Android и macOS.

Для устройств, работающих на Android и macOS, видеозвонки стали доступны в новой версии Telegram 7.0.0 beta.

Для того чтобы получить доступ к видеозвонкам, пользователям необходимо нажать на меню в правом верхнем углу любого чата. Чтобы эта функция заработала, обновленная бета-версия должна быть установлена на гаджетах обоих собеседников.

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