Пользователи WhatsApp смогут незаметно для других покидать групповые чаты

Разработчики мессенджера WhatsApp изменят выход из групповых чатов.

Разработчики мессенджера WhatsApp изменят выход из групповых чатов.

Как передает Report , об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo.

Пользователи бета-версии мессенджера для персональных компьютеров получили возможность незаметного выхода из групповых чатов – уведомление о выходе пользователя из беседы получают только администраторы. Сейчас при выходе из чата, уведомление об этом видят все состоящие в беседе пользователи.

Пока функция доступна только в бета-версии мессенджера для компьютеров, однако в будущем ее добавят в тестовый вариант WhatsApp для устройств на базе Android и iOS. Когда тайный выход из групповых чатов станет доступен для всех пользователей сервиса, на портале не уточняется.