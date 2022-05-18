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Пользователи WhatsApp смогут незаметно для других покидать групповые чаты

Пользователи WhatsApp смогут незаметно для других покидать групповые чаты Разработчики мессенджера WhatsApp изменят выход из групповых чатов.
ИКТ
18 мая 2022 г. 04:23
Пользователи WhatsApp смогут незаметно для других покидать групповые чаты

Разработчики мессенджера WhatsApp изменят выход из групповых чатов.

Как передает Report, об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo.

Пользователи бета-версии мессенджера для персональных компьютеров получили возможность незаметного выхода из групповых чатов – уведомление о выходе пользователя из беседы получают только администраторы. Сейчас при выходе из чата, уведомление об этом видят все состоящие в беседе пользователи.

Пока функция доступна только в бета-версии мессенджера для компьютеров, однако в будущем ее добавят в тестовый вариант WhatsApp для устройств на базе Android и iOS. Когда тайный выход из групповых чатов станет доступен для всех пользователей сервиса, на портале не уточняется.

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