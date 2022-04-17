Пользователи Telegram смогут создавать собственные звуки уведомлений

Пользователи Telegram теперь смогут создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколен

Пользователи Telegram теперь смогут создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этих обновлениях в субботу сообщается на сайте мессенджера.

"С этого дня вы сможете создавать в Telegram собственные звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений в чатах и автоматического удаления сообщений, разрабатывать и использовать ботов нового поколения, превосходящих по своей функциональности любой сайт, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения", - отмечают в Telegram.

В обновленной версии приложения можно отключить уведомления полностью или на заданное время. Пользователям также стала доступна функция автоматического удаления сообщений с настройкой таймера в любых чатах.

Кроме того, компания предоставляет разработчикам средства для создания интерфейсов на JavaScript. Отмечается, что боты теперь поддерживают вход в сторонние сервисы при помощи Telegram и обработку платежей, совершаемых через 15 встроенных платежных сервисов, в том числе с поддержкой Google Pay и Apple Pay.

Обновления коснулись и встроенной функции перевода сообщений на iOS, где увеличилось количество распознаваемых языков.

Также в новой версии Telegram обновили интерфейс смены телефонного номера, добавили больше анимированных эмодзи и улучшили окно проигрывателя в режиме "картинка в картинке" для пользователей Android.