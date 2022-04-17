О нас
Аудио новости

Пользователи Telegram смогут создавать собственные звуки уведомлений

Пользователи Telegram смогут создавать собственные звуки уведомлений Пользователи Telegram теперь смогут создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколен
ИКТ
17 апреля 2022 г. 05:24
Пользователи Telegram смогут создавать собственные звуки уведомлений

Пользователи Telegram теперь смогут создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этих обновлениях в субботу сообщается на сайте мессенджера.

"С этого дня вы сможете создавать в Telegram собственные звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений в чатах и автоматического удаления сообщений, разрабатывать и использовать ботов нового поколения, превосходящих по своей функциональности любой сайт, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения", - отмечают в Telegram.

В обновленной версии приложения можно отключить уведомления полностью или на заданное время. Пользователям также стала доступна функция автоматического удаления сообщений с настройкой таймера в любых чатах.

Кроме того, компания предоставляет разработчикам средства для создания интерфейсов на JavaScript. Отмечается, что боты теперь поддерживают вход в сторонние сервисы при помощи Telegram и обработку платежей, совершаемых через 15 встроенных платежных сервисов, в том числе с поддержкой Google Pay и Apple Pay.

Обновления коснулись и встроенной функции перевода сообщений на iOS, где увеличилось количество распознаваемых языков.

Также в новой версии Telegram обновили интерфейс смены телефонного номера, добавили больше анимированных эмодзи и улучшили окно проигрывателя в режиме "картинка в картинке" для пользователей Android.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi