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Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

​Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются во вторник в ряде стран мира.

Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Великобритании, Италии) и Латинской Америки (Бразилии. Колумбии, Перу).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (78%), соединением (18%) и отображением времени последних действий других пользователей (3%).

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