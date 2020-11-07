Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран.

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на странице портала Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube.

Около 68% пользователей основного сайта Google пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, а 31% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 35% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 3% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Японии, Сингапура и Турции.