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Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
7 ноября 2020 г. 19:13
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube.

Около 68% пользователей основного сайта Google пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, а 31% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 35% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 3% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Японии, Сингапура и Турции.

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