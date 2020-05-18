​Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Великобритании и других европейских стран. На проблемы также жалуются жители Турции, Сирии, Малайзии и Индии.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (72%), 14% жалуются на работу сайта, и около 13% не могут опубликовать историю.