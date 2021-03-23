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Пользователи Android-смартфонов пожаловались на массовый сбой

Пользователи Android-смартфонов пожаловались на массовый сбой Пользователи смартфонов на Android пожаловались на массовый сбой в работе своих устройств
ИКТ
23 марта 2021 г. 18:17
Пользователи Android-смартфонов пожаловались на массовый сбой

Пользователи смартфонов на Android пожаловались на массовый сбой в работе своих устройств.

Как передает Report, об этом сообщает издание Android Police.

Жалобы владельцев смартфонов, которые начали появляться 23 марта, обнаружили на форумах и тредах Reddit. В них пользователи рассказали, что столкнулись с участившимися случаями вылета приложений. Программы закрываются моментально и без предупреждений. Вылеты имеют циклический характер и постоянно повторяются.

Чаще всего на проблему жалуются владельцы смартфонов Samsung — линеек и моделей Galaxy S20 и S21, Note 20, A50 и A70. Также о поломках сообщают обладатели устройств Google Pixel, Motorola и OnePlus.

По словам журналистов, сбой связан со встроенным в ОС сервисом Android System Webview. Данная надстройка позволяет отображать веб-страницы в приложениях. Так как данная функция есть в большинстве программ, проблема охватывает так много приложений.

Специалисты рассказали, что поломку должны устранить в ближайшее время. В качестве временной меры пользователям рекомендовали откатить настройки Android System Webview до стартовых. Чтобы это сделать, нужно зайти в раздел "Приложения и уведомления", найти в нем соответствующий сервис и нажать на кнопку "Удалить обновления".

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