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Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества Пользователю приходит сообщение в одном из групповых чатов, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp
ИКТ
20 апреля 2021 г. 18:36
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

В мессенджере WhatsApp распространяется новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о проблеме, с которой столкнулись тысячи пользователей программы по всему миру, сообщает PhoneArena.

Схема выглядит следующим образом — пользователю приходит сообщение в одном из групповых чатов, которое маскируется под официальное обновление WhatsApp. Оно предлагает установить розовую тему, для чего нужно перейти по ссылке. После этого на смартфон жертвы инсталлируется программа, которая маскируется под мессенджер и требующая данные учетной записи.

В случае, если пользователь все-таки установил вредоносное программное обеспечение, ему рекомендуется удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. Желательно сменить и пароли.

Ранее, в апреле сообщалось о новой уязвимости мессенджера — злоумышленникам удалось заблокировать доступ к аккаунтам жертв, отправив запрос в поддержку WhatsApp.

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Версия на английском языке WhatsApp users get warned of new fraud type

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