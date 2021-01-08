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Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на смартфоне и активность в соцсетях
ИКТ
8 января 2021 г. 13:17
Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.

Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.

В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на вашем смартфоне и активность в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке “WhatsApp” istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını “Facebook”da paylaşacaq
Версия на английском языке WhatsApp users must share data with Facebook if they want to continue on app

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