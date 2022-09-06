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Полупроводниковая промышленность США получит 50 млрд долларов

Полупроводниковая промышленность США получит 50 млрд долларов Министерство торговли США обнародовало план по выделению американской полупроводниковой промышленности 50 млрд долларов, как ожидается, это будет крупнейшей за последние десятилетия помощью правительства данной отрасли.
ИКТ
6 сентября 2022 г. 13:30
Полупроводниковая промышленность США получит 50 млрд долларов

Министерство торговли США обнародовало план по выделению американской полупроводниковой промышленности 50 млрд долларов, как ожидается, это будет крупнейшей за последние десятилетия помощью правительства данной отрасли.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times.

"Министерство торговли во вторник обнародовало свой план по выделению 50 млрд долларов, направленный на развитие отечественной полупроводниковой промышленности и противодействие Китаю", — пишет издание.

Как отмечает издание, около 28 млрд пойдут на гранты и займы, чтобы помочь построить предприятия для производства, сборки и упаковки одних из самых передовых чипов в мире. Еще 10 млрд долларов будут направлены на расширение производства технологий, используемых в автомобилестроении и коммуникационных технологиях. Кроме того, 11 млрд долларов пойдут на исследования и разработки, связанные с полупроводниковой промышленностью.

По данным газеты, министерство намерено начать сбор заявок на финансирование от компаний не позднее февраля 2023 года.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 млрд долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

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