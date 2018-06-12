Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Пользователи приложения Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения среди популярных интернет-ресурсов и операторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде государств Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии.

С проблемами столкнулись и жители России, в основном о проблемах в работе сервиса сообщают пользователи из Москвы.

По данным портала, 26% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 45% испытывают трудности с загрузкой новостей, 27% — жалуются на сбои при работе с веб-сайтом.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.