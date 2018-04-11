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    Пользователи Facebook узнают, если их данные будут украдены

    Компания намерена рассылать соответствующие уведомления

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Представители компании Facebook намерены предупреждать пользователей, чьи личные данные могли заполучить третьи лица.

    Как передает Report, в заявлении говорится, что уведомление появится в новостной ленте.

    Кроме того, соцсеть определит, из-за какого приложения или сайта могла произойти "утечка".

    Также в компании предлагают проверить список сайтов и приложений, которые могли запрашивать данные.

    Ранее поступила информация, что компания Cambridge Analytica смогла незаконно получить доступ к сведениям о 87 миллионах пользователей Facebook.

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