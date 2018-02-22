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    Пользователи Facebook смогут публиковать посты в 3D

    Объект сразу откликается на касание и позволяет содержанию «выскакивать» из экрана© Getty

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook стала поддерживать формат glTF 2.0. Это дает возможность пользователям публиковать в своей новостной ленте объекты в формате 3D.

    Как передает Report, о нововведении говорится на сайте компании.

    «Мы недавно внедрили 3D-посты, которые позволят людям видеть цифровой объект со всех сторон и взаимодействовать с ним в ленте новостей Facebook», – говорится в сообщении. Разработчики пишут, что объект сразу откликается на касание и позволяет содержанию «выскакивать» из экрана.

    Крутить изображение можно, удерживая левую кнопку мыши или пальцами.

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